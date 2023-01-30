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حالة الطقس: بارد وأمطار محلية تشتد خلال الليل

تاريخ النشر: 30/01/2023 - 06:04

حالة الطقس: بارد وأمطار محلية تشتد خلال الليل
بحر عكا (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يطرأ اليوم، الإثنين، انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتنشط الرياح وتزداد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد، وفي ساعات الليل ينتظم هطول الأمطار في شمال البلاد، وتنتشر بعد منتصف الليل الى المنطقة الوسطى.

وغدا، الثلاثاء، تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة رطبة، يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتصبح الأجواء باردة بشكل لافت، وتهطل الأمطار في شمال ووسط البلاد، وتنتشر ظهراً إلى الجنوب، تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد أحياناً، وتهب رياح نشطة مع هبات قوية.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو بارداً جداً وغائماً جزئياً وعاصفاً، وتهطل الأمطار في شمال البلاد وتتوقف في بقية المناطق، ونتيجة تعمق المنخفض الجوي، تعبر البلاد بعد الظهر والمساء، جبهة هوائية باردة جديدة مصاحبة للمنخفض الجوي الذي يتمركز شرق قبرص، بحيث تنتشر الهطولات الى وسط وجنوب البلاد، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد أحياناً، وبهبات شديدة من الرياح تلامس حاجز 80 كم/ ساعة، وتكون ساعات الليل عاصفة وماطرة.

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