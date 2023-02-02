حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تبقى متدنية جدا.

وتتراجع فرص التساقط المطري مع بقاء الجو باردا نهارا، وشديد البرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر وقد يتشكل الصقيع في بعض المناطق.

وفي يوم الجمعة، يبقى الجو باردا نهارا مع حرارة دون المعدلات السنوية بنحو 5 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو مستقر تماما مع كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة مع ساعات الليل والفجر والصباح تصبح الأجواء أكثر برودة ويخشى من تشكل الصقيع في بعض المناطق الرياح تكون متغيرة الاتجاه.

يوم السبت، تسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة في ساعات الصباح. ومع النهار ترتفع الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية.

ويسود في ساعات الليل من جديد جو شديد البرودة. الرياح تكون متقلبة الاتجاه ومعتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

ويسود جو غائم جزئي وبارد نهارا. في حين تتساقط بعض الزخات المطرية في بعض المناطق. ومع ساعات الليل تصبح الأمطار أكثر انتظاما وانتشارا. ويصبح الجو بارد جدا.

أما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود جو بارد جدا نهارا وليلا خاصة في المناطق الجبلية.

وتتساقط الأمطار في مختلف المناطق مع عواصف بردية قوية أحيانا وقد تتساقط أمطار مخلوطة بالثلوج في بعض المناطق الجبلية العالية.

وفي ساعات الليل يزداد الجو برودة مع استمرار هطول الأمطار في مناطق واسعة من البلاد على فترات. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.