حالة الطقس: أجواء معتدلة

يكون الجو اليوم، الإثنين، صافيا بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وهذه الليلة يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفاً في معظم المناطق

يكون الجو اليوم، الإثنين، صافيا بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ودافئاً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.