حالة الطقس: أجواء صافية ودافئة

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام، دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية.

الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، تنخفض الحرارة بشكل ملموس ويبقى الجو دافئا نسبيا في ساعات النهار.

في المناطق السهلية والساحلية يكون الجو لطيفا ودافئا جدا في ساعات النهار. ليلا يكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد في الكثير من المناطق.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود خلال النهار أجواء مائلة للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

أما في المناطق السهلية والساحلية، فيسود جو دافئ ومعتدل. ليلا يصبح الجو شديد البرودة في الجبال. وبارد في باقي المناطق.

يوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.