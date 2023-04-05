حالة الطقس: أجواء ربيعية معتدلة حتى الخميس

في المناطق السهلية والساحلية يكون الجو لطيفا ودافئا جدا في ساعات النهار. ليلا يكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد في الكثير من المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن تنخفض الحرارة بشكل ملموس، اليوم الأربعاء، ويبقى الجو دافئا نسبيا في ساعات النهار، حيث تسود أجواء ربيعية معتدلة.

في المناطق السهلية والساحلية يكون الجو لطيفا ودافئا جدا في ساعات النهار. ليلا يكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد في الكثير من المناطق.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتسود خلال النهار أجواء مائلة للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

أما في المناطق السهلية والساحلية، فيسود جو دافئ ومعتدل. ليلا يصبح الجو شديد البرودة في الجبال. وبارد في باقي المناطق.

أما في يوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، تبقى الأجواء صيفية الطابع في ساعات النهار، دون تغير يذكر في درجات الحرارة.

وتبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في كافة المناطق، وبشكل أكبر في المناطق الغورية التي ستعيش أجواء حارة بشكل لافت.

أما في يوم الأحد، تصل درجات الحرارة إلى ذروتها مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتصبح درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو7 درجات مئوية.

وتسود أجواء صيفية حارة وجافة خاصة فترة الظهيرة. مع المساء تنخفض الحرارة ويكون الطقس دافئا نسبيا.