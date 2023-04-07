حالة الطقس: أجواء دافئة لغاية الإثنين

من المتوقع أن يكون الجو، اليوم الجمعة، صافيا بوجه عام ودافئا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، صافيا بوجه عام ودافئا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق. ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية. والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: تبقى الأجواء صيفية الطابع في ساعات النهار، دون تغير يذكر في درجات الحرارة. وتبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في كافة المناطق، وبشكل أكبر في المناطق الغورية التي ستشهد أجواء حارة بشكل لافت.

الأحد: تصل درجات الحرارة إلى ذروتها مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. وتصبح درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو7 درجات مئوية. وتسود أجواء صيفية حارة وجافة خاصة فترة الظهيرة. ومع المساء تنخفض الحرارة ويكون الطقس دافئا نسبيا.

الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، إذ يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وفي ساعات المساء تكون فرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية، وفي ساعات الليل تمتد الأمطار لمعظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.