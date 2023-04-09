حالة الطقس: أجواء خماسينية الأحد وأمطار متفرقة حتى الخميس

يكون، الجو، اليوم الأحد، خماسينيا غائما حارا جافا ومغبرا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية.

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية دافئة وجافة، لذا يكون الجو صافيا بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق.

ويكون، الجو، اليوم الأحد، خماسينيا غائما حارا جافا ومغبرا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية.

وفي ساعات المساء تكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية.

وفي ساعات الليل تمد الأمطار لمعظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء، لتتحول الأجواء لباردة نسبيا وغائمة جزئيا.

وتسقط صباحا زخات من الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد، وتضعف الهطولات وتتوقف في ساعات بعد الظهر، ويصبح الطقس باردا وغائما جزئيا مساء وليلا.

ولفت الراصد الجوي النظر إلى أن يومي الأربعاء والخميس، سيكون هناك منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 10 درجات مئوية، ويتمركز المنخفض الجوي غرب جزيرة قبرص ويتحرك شرقا نحو غرب السواحل السورية.

ويصبح الطقس باردا وغائما وماطرا في مختلف المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ورعدية على فترات، وتهب رياح قوية.

ويتواصل هطول الأمطار خلال النصف الأول من يوم الخميس، ويسود طقس شتوي بارد بشكل لافت.