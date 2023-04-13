حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية.

يتوقع الراصد الجوي أن يتواصل هطول الأمطار خلال النصف الأول من، اليوم الخميس، ويسود طقس شتوي بارد بشكل لافت.

ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية.

وتسقط الأمطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا وفي ساعات المساء.

وفي ساعات الليل تضعف فرصة سقوط الأمطار، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

ويتحول الطقس إلى الدفء النسبي والاعتدال في ساعات النهار، مع جو بين مشمس إلى غائم جزئي.

بينما يبقى الجو باردا في ساعات الليل، والفجر والصباح الباكر.

الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين.

ويكون الجو شديد الاعتدال والدفء في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية منها. ليلا يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد خاصة في الجبال.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.