حالة الطقس: أجواء دافئة نهارا وباردة ليلا

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويتحول الطقس إلى الدفء النسبي والاعتدال في ساعات النهار، مع جو بين مشمس إلى غائم جزئي. ويبقى الجو باردا في ساعات الليل، والفجر والصباح الباكر.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يطرأ، اليوم الجمعة، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويتحول الطقس إلى الدفء النسبي والاعتدال في ساعات النهار، مع جو بين مشمس إلى غائم جزئي. ويبقى الجو باردا في ساعات الليل، والفجر والصباح الباكر. الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم غد السبت، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين. ويكون الجو شديد الاعتدال والدفء في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية منها. ليلا يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد خاصة في الجبال. الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الإثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.