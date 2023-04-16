حالة الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو صافيا بوجه عام، اليوم الأحد، دافئا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الإثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم الثلاثاء، حارا نسبيا إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.