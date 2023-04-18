حالة الطقس: أجواء حارة حتى الأربعاء

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، اليوم الثلاثاء، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، ويكون الجو صافيا بوجه عام وحارا إلى شديد الحرارة.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرا، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

وفي يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وحارا إلى شديد الحرارة، ومغبرا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة تصل إلى نحو 10 درجات عن اليوم السابق.

وتسود أجواء ربيعية لطيفة نهارا ومائلة للبرودة إلى باردة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

وتسود أجواء غائمة نهارا وباردة في ساعات الصباح، ويكون الجو صافيا ربيعيا ومعتدلا نهارا غائما إلى غائم جزئي وباردا ليلا.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل تماما.

وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. ليلا يسود جو مائل للبرودة إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية.