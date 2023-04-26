حالة الطقس: أجواء ربيعية دافئة

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام وربيعيا لطيفا نهارا خاصة فوق المناطق الجبلية.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام وربيعيا لطيفا نهارا خاصة فوق المناطق الجبلية.

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بقليل.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح أدنى من المعدل السنوي العام بنحو السبعة درجات مئوية.

ويكون الطقس غائما جزئيا ودافئا نسبيا إلى دافئ نهارا، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق.

ويسود جو بارد في ساعات الصباح والمساء والليل. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو السبعة درجات مئوية.

وتتهيأ الفرصة لزخات من المطر في بعض المناطق مع جو مائل للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. ليلا توالي الحرارة الانخفاض أكثر فأكثر.

يوم الأحد، يبقى الجو باردا في ساعات الصباح والمساء والليل خاصة في الجبال. ومع ساعات النهار يبقى الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق العالية.

والفرصة تبقى سانحة حتى لو كانت ضعيفة لبعض الزخات المطرية المحلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.