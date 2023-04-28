حالة الطقس: كتلة هوائية باردة وامتداد لمنخفض جوي

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام، حيث يكون الجو باردا نسبيا نهارا وباردا ليلا والفرصة مهيأة لهطول أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام، حيث يكون الجو باردا نسبيا نهارا وباردا ليلا والفرصة مهيأة لهطول أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي الليل يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويتوقع هطول أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: كتلة هوائية باردة نسبيا وامتداد ضعيف لمنخفض جوي يؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا نهارا وباردا في ساعات الليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتهطل زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا نهارا وباردا في ساعات الليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية، وتهطل أمطار خفيفة متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا نهارا وباردا في ساعات الليل، ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.