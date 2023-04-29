حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وأمطار متفرقة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم السبت، انخفاضٌ آخر على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا إلى بارد، وتسقط الأمطار في شمال البلاد، وتكون غزيرة رعدية أحيانًا، وتسقط أمطار متقطعة في المنطقة الوسطى، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات من المطر في أجزاء من المنطقة الجنوبية، وتهب رياح نشطة مع هبات قوية تتجاوز 60 كم/ ساعة أحيانًا، تكون مثيرة للغبار جنوبًا.

ويوم غد الأحد، يبقى الطقس باردًا بوجه عام في المناطق الجبلية وباردًا نسبيًا في المناطق المنخفضة، وغائمًا جزئيًا إلى غائم، وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 6 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط رذاذ/ أمطار خفيفة خلال ساعات الصباح والظهيرة في عدة مناطق، وتنشط الرياح أحيانًا.

الاثنين: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا في الجبال ولطيفًا في بقية المناطق نهارًا، وباردًا ليلاً.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس مشمسًا مع ظهور السحب، لطيفًا خلال ساعات النهار وباردًا مساءً وليلاً.