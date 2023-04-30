حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار خفيفة ومتفرقة

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية. وتسقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا نهارا وباردا في ساعات الليل.

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية.

وتسقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، باردا نسبيا نهارا وباردا في ساعات الليل.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الثلاثاء، توالي الحرارة رحلتها نحو الارتفاع. ويبقى الجو ربيعيا دافئا ومعتدلا في ساعات النهار، ومائلا للبرودة في ساعات المساء والليل.

وتكون الحرارة دون المعدل السنوي العام لشهر أيار بنحو الخمسة درجات مئوية.

في يوم الأربعاء، ترتفع الحرارة بشكل إضافي مع أجواء صيفية تماما وحرارة حول المعدلات السنوية لشهر أيار.

وتسود أجواء حارة في المناطق الغورية. مع ساعات الليل يعود الطقس للبرودة النسبية خاصة في المناطق الجبلية العالية.

يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

وتسود أجواء حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية، ومع المساء والليل تنخفض الحرارة وتسود أجواء منعشة إلى حد كبير.