حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الجمعة

يبقى الجو ربيعيا دافئا ومعتدلا في ساعات النهار، ومائلا للبرودة في ساعات المساء والليل. وتكون الحرارة دون المعدل السنوي العام لشهر أيار بنحو الـ 5 درجات مئوية.

يتوقع الراصد الجوي أن توالي الحرارة رحلتها نحو الارتفاع، اليوم الثلاثاء.

ويبقى الجو ربيعيا دافئا ومعتدلا في ساعات النهار، ومائلا للبرودة في ساعات المساء والليل.

وتكون الحرارة دون المعدل السنوي العام لشهر أيار بنحو الـ 5 درجات مئوية.

وتسود أجواء ربيعية معتدلة باليومين المقبلين، ومقدمة لكتلة هوائية خماسينية، الأربعاء، ليصبح الطقس أكثر دفئا، ويزداد تأثيرها الخميس والجمعة لتحلق درجات الحرارة لمستويات ثلاثينية حارة، ثم انخفاض ملموس على درجات الحرارة السبت.

يوم الأربعاء، ترتفع الحرارة بشكل إضافي مع أجواء صيفية تماما وحرارة حول المعدلات السنوية لشهر أيار.

وتسود أجواء حارة في المناطق الغورية. مع ساعات الليل يعود الطقس للبرودة النسبية خاصة في المناطق الجبلية العالية.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

وتسود أجواء حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية، ومع المساء والليل تنخفض الحرارة وتسود أجواء منعشة إلى حد كبير.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة تصل إلى 3 درجات مئوية عن اليوم السابق.

وتسود حلال النهار أجواء صيفية حارة إلى أبعد مدى نهارا. ومع المساء والليل يصبح الجو مائلا للبرودة.