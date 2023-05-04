حالة الطقس: أجواء متقلبة من الخميس حتى الأسبوع المقبل

تسود أجواء حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية، ومع المساء والليل تنخفض الحرارة ويسود جو منعش إلى حد كبير.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

وتسود أجواء حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية، ومع المساء والليل تنخفض الحرارة ويسود جو منعش إلى حد كبير.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وبقيم تصل إلى 3 درجات مئوية عن اليوم السابق.

وتسود خلال النهار أجواء صيفية حارة إلى أبعد مدى نهارا، ومع المساء والليل يصبح الجو مائلا للبرودة.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة، التي تصبح بين ليلة وضحاها دون المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

وتسود أجواء معتدلة ولطيفة في ساعات النهار، ومائلة للبرودة ومنعشة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

يوم الأحد، تبقى درجات الحرارة منخفضة بالعموم ودون المعدلات السنوية بوضوح.

في ساعات النهار يكون الطقس معتدلا ولطيفا وربيعيا في شتى المناطق، بينما يميل الطقس للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. ويكون الطقس غائما جزئيا في ساعات النهار، ومائلا للبرودة في ساعات الصباح والمساء والليل.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة في البلاد في بعض الفترات. وتسود أجواء ربيعية بامتياز في ساعات النهار.

وتكون الحرارة دون المعدلات السنوية العامة لشهر أيار بنحو 7 درجات مئوية.

في يوم الثلاثاء، تعود الحرارة إلى الارتفاع من جديد وبشكل ملموس لتعود الحرارة، وتصبح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود خلال النهار أجواء معتدلة ودافئة تماما حتى في قمم الجبال، بينما تعود الأجواء للبرودة النسبية في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.