حالة الطقس: أجواء ربيعية معتدلة حتى الثلاثاء

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية. وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعيا لطيفا في بقية المناطق.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدل في بقية المناطق.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الثلاثاء تسود أجواء غائمة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي ستصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

ويسود جو حار في كافة المناطق السهلية والساحلية. ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية.

ليلا يسود جو لطيف ومنعش خاصة في الجبال.