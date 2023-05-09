حالة الطقس: ربيعي ولطيف

يكون الجو اليوم، الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين

يكون الجو اليوم، الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الأربعاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الخميس، يكون الجو غائمًا جزئيًا حارا نسبيا إلى حار وجافا يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.