حالة الطقس: ارتفاع متدرج على درجات الحرارة

يسود جو حار في كافة المناطق السهلية والساحلية. ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية. ليلا يسود جو لطيف ومنعش خاصة في الجبال.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي ستصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

ويسود جو حار في كافة المناطق السهلية والساحلية. ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية. ليلا يسود جو لطيف ومنعش خاصة في الجبال.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء حارة في كافة المناطق الجبلية. بينما يسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت. ليلا يسود جو منعش ولطيف.

يوم الجمعة، تبقى الأجواء حارة دون تغير يذكر في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي بعدة درجات مئوية.

ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا إلى حد كبير خاصة في المناطق الجبلية والعالية.

أما في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو صيفي الطابع وشديد الاعتدال، في ساعات النهار مع جو حار في المناطق الغورية والمنخفضة.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومعتدلا ومنعشاً خاصة في المناطق الجبلية.