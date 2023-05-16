حالة الطقس: حار وجاف

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام، حيث تكون الأجواء حارة وجافة.

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

الجو سيكون شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت.

وتكون أجواء حارة أقل قوة في المناطق الجبلية، مع ساعات المساء تنكسر الأجواء الحارة بشكل واضح.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض ملموس وواضح على درجات الحرارة. ويصل الانخفاض إلى أكثر من 8 درجات مئوية دفعة واحدة.

وتسود أجواء معتدلة بالعموم في كافة المناطق خاصة الجبلية منها. مع المساء والليل يعود الجو منعشا ومائلا للبرودة.

في يوم الجمعة، لن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى الأجواء لطيفة ومعتدلة في ساعات النهار.

وتميل الأجواء للبرودة النسبية والجو المنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

يوم السبت، تبقى درجات الحرارة منخفضة، وتسود أجواء ربيعية لطيفة جدا في ساعات النهار، بينما يميل الطقس للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الحرارة دون المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

أما في يوم الأحد، تعود الحرارة إلى الارتفاع من جديد وبشكل ملموس لتعود الحرارة، وتصبح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال النهار جو معتدل ودافئ تماما حتى في قمم الجبال، بينما تعود الأجواء للبرودة النسبية في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.