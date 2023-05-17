حالة الطقس: حار وجاف

يكون الجو اليوم غائماً جزئياً إلى صاف وحارا وجافا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوي، وبالليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف

يكون الجو اليوم، الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف وحارا وجافا حيث ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفاً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا، ومعتدلا نهارا وباردا نسبيا خلال ساعات الليل، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.