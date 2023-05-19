حالة الطقس: أجواء لطيفة ومعتدلة

يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا، لطيفا ومعتدلا نهارا، إذ يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا، لطيفا ومعتدلا نهارا، إذ يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي الليلة المقبلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، تبقى درجات الحرارة منخفضة، وتسود أجواء ربيعية لطيفة جدا في ساعات النهار، بينما يميل الطقس للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتكون الحرارة دون المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

يوم الأحد، تعود الحرارة إلى الارتفاع من جديد وبشكل ملموس لتعود الحرارة، وتصبح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. ويسود خلال النهار جو معتدل ودافئ تماما حتى في قمم الجبال، بينما تعود الأجواء للبرودة النسبية في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية. وتسود أجواء حارة إلى شديد الحرارة في ساعات النهار، ولطيفة ومنعشة في ساعات الليل. والحر الأكبر سيكون من نصيب المناطق الغورية والبحر الميت.

يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. وتسود أجواء حارة في ساعات النهار خاصة في المناطق الغورية، بينما تسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. ومع المساء والليل يصبح الجو خفيف الظل ومنعش إلى حد بعيد.