حالة الطقس: الأجواء لطيفة والحرارة دون معدلاتها

يبقى الطقس لطيفًا ومعتدلا نهارًا ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام

لا يطرأ، اليوم السبت، تغير يُذكر على درجات الحرارة وتبقى دون معدلاتها بحدود 4-5 درجات مئوية، ويستمر الطقس غائمًا جزئيًا لطيفًا إلى معتدل خلال ساعات النهار وباردًا نسبيًا خاصة فوق الجبال ليلاً.

الأحد: يطرأ ارتفاع من جديد على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس صافيًا ومعتدلاً خلال ساعات النهار في الجبال، ومائلاً للبرودة ليلاً، وحارًا نسبيًا نهارًا لطيفًا ليلاً في بقية المناطق.

الاثنين: تستمر درجات الحرارة بالارتفاع الملموس لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس خماسينيًا حارًا جافًا ومغبرًا أحيانًا خلال ساعات النهار ودافئًا خلال ساعات المساء، وتظهر السحب العالية، وتنشط الرياح ليلاً مع هبوط درجات الحرارة.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام، ويكون الطقس حارًا نسبيًا خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: يكون الطقس حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية وحارًا في بقية المناطق نهارًا ودافئًا نسبيًا في المناطق المنخفضة ليلاً ولطيفًا في الجبال.