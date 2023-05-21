حالة الطقس: أجواء حارة حتى الخميس

يسود خلال النهار جو معتدل ودافئ تماما حتى في قمم الجبال، بينما تعود الأجواء للبرودة النسبية في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

يتوقع الراصد الجوي أن تعود درجات الحرارة، اليوم الأحد، إلى الارتفاع من جديد وبشكل ملموس لتعود الحرارة، وتصبح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال النهار جو معتدل ودافئ تماما حتى في قمم الجبال، بينما تعود الأجواء للبرودة النسبية في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في ساعات النهار، ولطيفة ومنعشة في ساعات الليل.

الحر الأكبر سيكون من نصيب المناطق الغورية والبحر الميت

في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء حارة في ساعات النهار خاصة في المناطق الغورية، بينما تسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

مع المساء والليل يصبح الجو خفيف الظل ومنعش إلى حد بعيد.

يوم الأربعاء، تبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق، بما في ذلك في المناطق الجبلية، لكن بحدة أقل من باقي المناطق السهلية والساحلية.

وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة، مع المساء والليل يعتدل الجو ويصبح لطيفا جدا ومنعشا.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء حارة في ساعات النهار خاصة في المناطق الغورية والبحر الميت، بينما تسود أجواء صيفية عادية في باقي المناطق. مساءا يصبح الجو منعشا وباردا نسبيا.