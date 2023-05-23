حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

تسود أجواء حارة في ساعات النهار خاصة في المناطق الغورية، بينما تسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، لكنها تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء حارة في ساعات النهار خاصة في المناطق الغورية، بينما تسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

مع المساء والليل يصبح الجو خفيف الظل ومنعش إلى حد بعيد.

يوم الأربعاء، تبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق، بما في ذلك في المناطق الجبلية، لكن بحدة أقل من باقي المناطق السهلية والساحلية.

وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة، مع المساء والليل يعتدل الجو ويصبح لطيفا جدا ومنعشا.

في يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء حارة في ساعات النهار خاصة في المناطق الغورية والبحر الميت، بينما تسود أجواء صيفية عادية في باقي المناطق. مساءا يصبح الجو منعشا وباردا نسبيا.