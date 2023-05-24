حالة الطقس: أجواء حارة والتحذير من التعرض لأشعة الشمس

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرا، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق، اليوم الأربعاء، بما في ذلك في المناطق الجبلية، لكن بحدة أقل من باقي المناطق السهلية والساحلية.

وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة، مع المساء والليل يعتدل الجو ويصبح لطيفا جدا ومنعشا.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرا، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

وفي يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء حارة في ساعات النهار خاصة في المناطق الغورية والبحر الميت، بينما تسود أجواء صيفية عادية في باقي المناطق. مساءا يصبح الجو منعشا وباردا نسبيا.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية منها.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. في المناطق الغورية، تسود أجواء شديدة الحرارة. مع المساء يصبح الجو لطيفا.