حالة الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار متفرقة

من ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتسقط زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية.

ومن ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتسقط زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة الجنوبية والشرقية، وخطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.

في يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، حيث تستمر البلاد تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يستمر تساقط الأمطار ما بين الحين والآخر على مختلف المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا.

في ساعات المساء تميل الأجواء إلى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها العام بقليل.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها العام بقليل.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في مختلف المناطق.

مع المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في الجبال. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.