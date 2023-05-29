حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئيًّا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتستمر البلاد تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يتوقع تساقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والأخر على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئيًّا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتستمر البلاد تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يتوقع تساقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والأخر على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا. وفي ساعات الظهيرة تميل الأجواء إلى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.