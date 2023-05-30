حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى حول معدلها العام. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق.

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى حول معدلها العام.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتؤثر كتلة هوائية حارة وجافة على البلاد، يوم الخميس، لذا يكون الجو حارا وجافا في معظم المناطق.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويصبح الجو شديد الحرارة وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

في الأغوار تكسر الحرارة حاجز 44 مئوية مع أجواء لاهبة. ليلا تنخفض الحرارة مع بقائها مرتفعة.

يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية.

ليلا يعتدل الطقس وتتراجع الموجة الحارة القوية، ويصبح الجو منعشا ولطيفا خاصة في الجبال.