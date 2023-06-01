حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى السبت

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية.

يتوقع الراصد الجوي أن تؤثر كتلة هوائية حارة وجافة على البلاد، اليوم الخميس، لذا يكون الجو حارا وجافا في معظم المناطق.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويصبح الجو شديد الحرارة وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

في الأغوار تكسر الحرارة حاجز 44 مئوية مع أجواء لاهبة. ليلا تنخفض الحرارة مع بقائها مرتفعة.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية.

ليلا يعتدل الطقس وتتراجع الموجة الحارة القوية، ويصبح الجو منعشا ولطيفا خاصة في الجبال.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود خلال فترة الظهيرة أجواء حارة، بينما تعتدل الأجواء مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة.

ويبقى الجو صيفيا عاديا مثاليا مع أجواء حارة فترة الظهيرة فقط. مع المساء والليل تهب رياح ونسمات هواء عليلة، وتسود أجواء منعشة ولطيفة جدا.