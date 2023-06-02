حالة الطقس: أجواء خماسينية شديدة الحرارة وجافة ومغبرة

سود، اليوم الجمعة، أجواء خماسينية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة ومغبرة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن تسود، اليوم الجمعة، أجواء خماسينية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة ومغبرة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، ويحتمل في ساعات المساء والليل هطول أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليلة المقبلة، يكون الجو غائما جزئيا ودافئا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق نهارا، وباردا نسبيا في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية، إذ يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.