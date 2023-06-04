حالة الطقس: معتدل نهارا وبارد نسبيا ليلا

يكون الجو اليوم، الأحد، غائمًا جزئيًا ومعتدلًا في معظم المناطق نهارًا، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، وفي الليل يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلًا في بقية المناطق

يكون الجو اليوم، الأحد، غائمًا جزئيًا ومعتدلًا في معظم المناطق نهارًا، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئيًا، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الثلاثاء، يكون الجو غائم جزئي إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.