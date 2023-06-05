حالة الطقس: أجواء صافية والحرارة حول معدلها العام

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى حول معدلها العام.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى صافية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلها العام.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خاصة في المناطق السهلية والساحلية، وأجواء حارة جدا في المناطق الغورية.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 10 درجات مئوية.

وتسود خلال النهار أجواء حارة جدا في كافة المناطق وبمستويات مختلفة.

والجو الأكثر حرا سيسود في المناطق الغويرة والبحر الميت مع حرارة ستفوق 47 مئوية.