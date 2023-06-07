حالة الطقس: ارتفاع متدرج على درجات الحرارة

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم حارا وجافا ومغبرا أحيانا.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم حارا وجافا ومغبرا أحيانا.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 10 درجات مئوية.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

وتسود خلال النهار أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خاصة في المناطق السهلية والساحلية، وأجواء حارة جدا في المناطق الغورية.

والجو الأكثر حرا سيسود في المناطق الغويرة والبحر الميت مع حرارة ستفوق 47 مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.