حالة الطقس: في معدلاتها العامة ومائلة للبرودة

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم السبت، لتصبح قريبة من معدلاتها العامة، وينحسر الغبار والحر، ويتحول الطقس إلى غائم جزئيًا معتدلاً نهارًا مع احتمال سقوط رذاذ صباحًا، ومائلاً للبرودة خلال ساعات المساء والليل.

الأحد: يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويستمر الطقس غائمًا جزئيًا ومعتدلاً في الجبال وحارًا نسبيًا في بقية المناطق خلال ساعات النهار، ويزداد حرًا بعد الظهيرة بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ولطيفًا ليلاً يميل للبرودة فوق الجبال، وتنشط الرياح أحيانًا.

الاثنين: يكون الطقس معتدلاً في الجبال وحارًا نسبيًا في بقية المناطق، ويزداد الحر بعد الظهر بالتزامن مع ارتفاع الرطوبة، وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويكون الطقس مائلاً للحرارة خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود ثلاث درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار نهارًا، لطيفًا ليلاً يميل قليلاً للبرودة فوق الجبال.