حالة الطقس: أجواء معتدلة والحرارة بانخفاض

يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق نهارا، باردا نسبيا في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق نهارا، باردا نسبيا في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية.

ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها العام بقليل.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو صيفيا عاديا وحارا نسبيا إلى حار خاصة في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية. ليلا يصبح الجو منعشا ولطيفا.

أما يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

ويكون الجو خلال النهار حارا في مختلف المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية. في الأغوار والبحر الميت تسود أجواء شديدة الحرارة.

مع السماء تنكسر حدة الأجزاء الحارة بشكل كبير ولافت ويصبح الجو منعشا ولطيفا.

يوم الخميس، تعود الحرارة إلى الانخفاض من جديد. وتسود خلال النهار أجواء صيفية عادية.

وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ليلا تسود أجواء منعشة ولطيفة بشكل كبير خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.