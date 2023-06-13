حالة الطقس: أجواء صيفية ويتوقع أمطار متفرقة

بعد ساعات الظهيرة، أحوال جوية غير مستقرة، إذ يتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

يتوقع الراصد الجوي يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ويكون الجو صيفيا عاديا وحارا نسبيا إلى حار خاصة في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

وبعد ساعات الظهيرة، أحوال جوية غير مستقرة، إذ يتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

ويكون الجو خلال النهار حارا في مختلف المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية. في الأغوار والبحر الميت تسود أجواء شديدة الحرارة.

مع السماء تنكسر حدة الأجزاء الحارة بشكل كبير ولافت ويصبح الجو منعشا ولطيفا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، تعود الحرارة إلى الانخفاض من جديد. وتسود خلال النهار أجواء صيفية عادية.

وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ليلا تسود أجواء منعشة ولطيفة بشكل كبير خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي ستكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة في فترة الظهيرة، ويصبح الجو منعشا ليلا وفي ساعات الفجر الباكر خاصة في المناطق الجبلية العالية.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية العالية.

وتصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية. في المناطق الغورية تسود أجواء حار جدا.