حالة الطقس: أجواء حارة نهارًا تنخفض مساءً

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، اليوم السبت، لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا جدًا في أغلب المناطق خلال ساعات النهار، ومُغبرًا خاصة في المناطق الجنوبية، فيما تنخفض الحرارة وتزداد الرطوبة وتنشط الرياح تدريجيًا خلال ساعات المساء والليل، وتظهر السحب المنخفضة.

الأحد: تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويبقى الطقس معتدلاً في الجبال إلى حار في بقية المناطق خلال ساعات النهار، ويميل للبرودة والرطوبة خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق الجبال، وتنشط الرياح على فترات.

الاثنين: لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويكون الطقس معتدلاً في الجبال إلى حار في بقية المناطق خلال ساعات النهار، ويميل للبرودة والرطوبة خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق الجبال، وتنشط الرياح على فترات.

الثلاثاء: يكون الطقس صافيًا إلى غائم جزئيًا ومعتدلاً في الجبال وحارًا نسبيًا في بقية المناطق خلال ساعات النهار، ومائلاً للبرودة خلال ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلها السنوي العام.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويكون الطقس حارًا نسبيًا خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل.