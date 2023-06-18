حالة الطقس: الحرارة بانخفاض حتى الثلاثاء

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها العام بقليل.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، في يوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها العام بقليل.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويعود الجو صيفيا طبيعيا مع حرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل ها الوقت من العام.

في ساعات المساء واليل يعود الجو مائلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، ومنعشا معتدل ولطيفا في باقي المناطق.