حالة الطقس: معتدل نهارا وبارد ليلا

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وهذه الليلة يكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف بوجه عام وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلها العام درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف بوجه عام وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية حفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.