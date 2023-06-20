حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل. الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف، وتكون الأجواء صيفية معتدلة.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يكون الجو حارا نسيا إلى حار.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطر ارتقاع طفيف على درجات الحرارة.

ويصبح الجو حارا في كافة المناطق خاصة في المناطق الغورية والبحر الميت اللذان سيشهدان جوا شديد الحرارة.

في المساء يعتدل الطقس ويضبح الجو منعشا ولطيفا.