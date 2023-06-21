حالة الطقس: أجواء حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

حذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال الأيام القادمة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، حارا نسبيا إلى حار.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال الأيام القادمة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

يوم الخميس، يكون الجو حارا نسيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية.

ويصبح الجو حارا في كافة المناطق خاصة في المناطق الغورية والبحر الميت اللذان سيشهدان جوا شديد الحرارة. في المساء يعتدل الطقس ويصبح الجو منعشا ولطيفا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.