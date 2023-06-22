حالة الطقس: أجواء حارة حتى الإثنين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، حارا نسيا إلى حار.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية.

ويصبح الجو حارا في كافة المناطق خاصة في المناطق الغورية والبحر الميت، اللذان سيشهدان جوا شديد الحرارة. في المساء يعتدل الطقس ويضبح الجو منعشا ولطيفا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، تبقى الأجواء الصيفية العادية هي المسيطرة تماما دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويكون الجو حارا نسبيا في فترة الظهيرة فقط، على أن يعود لطيفا ومنعشا في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من العدل السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها نهارا.

ومع المساء تنكسر الأجواء الحارة، وتصبح الأجواء منعشة ومريحة.

أما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة نهارا في المناطق الجبلية العالية.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق السهلية وبشكل خاص الغورية منها، ليلا يصبح الجو مريحا ومنعشا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال الأيام القادمة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.