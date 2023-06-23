حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

يكون الجو، اليوم الجمعة، حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية. ويصبح الجو حارا في كافة المناطق خاصة في المناطق الغورية والبحر الميت.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية. ويصبح الجو حارا في كافة المناطق خاصة في المناطق الغورية والبحر الميت، إذ سيشهدان جوا شديد الحرارة. وفي المساء يعتدل الطقس ويصبح الجو منعشا ولطيفا. والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: تبقى الأجواء الصيفية العادية هي المسيطرة تماما دون تغير يذكر على درجات الحرارة. ويكون الجو حارا نسبيا في فترة الظهيرة فقط، على أن يعود لطيفا ومنعشا في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

الأحد: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من العدل السنوي العام بقليل. وتسود أجواء حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها نهارا. ومع المساء تنكسر الأجواء الحارة، وتصبح الأجواء منعشة ومريحة.

الإثنين: يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة نهارا في المناطق الجبلية العالية. وتسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق السهلية وبشكل خاص الغورية منها، ليلا يصبح الجو مريحا ومنعشا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين، خلال هذه الأيام، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.