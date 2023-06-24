حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

يكون الجو، اليوم السبت، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يكون الجو، اليوم السبت، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من العدل السنوي العام بقليل. وتسود أجواء حارة في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية منها نهارا. ومع المساء تنكسر الأجواء الحارة، وتصبح الأجواء منعشة ومريحة.

الإثنين: يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة نهارا في المناطق الجبلية العالية. وتسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق السهلية وبشكل خاص الغورية منها، ليلا يصبح الجو مريحا ومنعشا.

الثلاثاء: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.