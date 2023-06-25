حالة الطقس: أجواء صيفية حارة وجافة

حذرت الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة، كذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، حارا نسبيا إلى حار وتكون الأجواء جافة.

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة، كذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

أما في يوم الإثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يبقى الجو صيفيا عاديا دون أي تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويبقى الجو في المناطق الغورية شديد الحر، وكذلك الحال في مناطق البحر الميت.

في المساء يعود الجو كما الأيام السابقة لطيف ومعتدل ومنعش إلى حد كبير.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

ويكون الجو حارا نسبيا في كافة المناطق الجبلية وحارا جدا في المناطق الغورية والبحر الميت.

في المساء يعتدل الطقس ويصبح الجو منعشا ولطيفا.