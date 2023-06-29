حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يكون الجو، هذه الليلة، غائمًا جزئيًا إلى صاف، وباردًا نسبيًا في المناطق الجبلية، لطيفًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يكون الجو، اليوم الخميس، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، وباردًا نسبيًا في المناطق الجبلية، لطيفًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يكون الجو، يوم غد، الجمعة، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، السبت، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد المقبل، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.