حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم السبت، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، مع بقاء الطقس حارًا نسبيًا إلى حار نهارًا، ولطيفًا ليلاً في مختلف المناطق.
الأحد: لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة وتبقى قريبة من معدلاتها العامة، ويكون الطقس حارًا نسبياً إلى حار خلال ساعات النهار ومائلاً للدفء خلال ساعات المساء والليل.
الاثنين: ترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار في مختلف المناطق ودافئًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.
الثلاثاء: يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات مئوية، ويزداد الحر خلال ساعات النهار ويزيد دفء ساعات المساء والليل.
الأربعاء: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة، ويستمر الطقس حارًا خلال ساعات النهار ومائلاً للدفء خلال ساعات المساء والليل.
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