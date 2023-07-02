حالة الطقس: أجواء صيفية عادية

يكون الجو اليوم، الأحد، غائماً جزئياً الى صاف بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وهذه الليلة يكون الجو صافياً بشكل عام لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق

يكون الجو اليوم، الأحد، غائماً جزئياً الى صاف بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو صافياً بشكل عام لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الإثنين، يكون الجو حار نسبياً إلى حار حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الثلاثاء، يكون الجو حار نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.